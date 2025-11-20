LPI-J: Ohne Fleppen gefahren - Halter hat es geduldet
Weimar (ots)
Als Beamte am Donnerstagfrüh einen Pkw BMW auf der Allstedter Straße kontrollierten, kamen am Ende zwei Strafanzeigen heraus. zum einen hatte der 23-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis, zum anderen gestattet der 25-jährge Fahrzeughalter die Fahrt. Beide müssen sich nun strafrechtlich verantworten. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell