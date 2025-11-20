LPI-J: Ohne Fleppen gefahren - Halter hat es geduldet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Als ein Fahrzeugbesitzer zu seinem abgestellten Pkw Skoda in der Bergstraße kam, stellte er einen Zettel an der Frontscheibe fest. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte zuvor mit seinem Pkw den Skoda beschädigt. Da an die angegebene Telefonnummer keiner ranging, zeigte der 35-Jährige das Geschehen bei der Polizei an. Der Verursacher, welcher namentlich bekannt ist, muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernens von Unfallort ...

mehr