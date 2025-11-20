Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abbiegeunfall am Nachmittag

Weimar (ots)

Kranichfeld: Mittwochnachmittag ereignete sich in auf der Erfurter Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt und ein Pkw abgeschleppt werden musste. Ein 66-jähriger Toyotafahrer befuhr die Erfurter Straße aus der Bahnhofstraße kommend. Zur gleichen Zeit kam 59-Jähriger mit seinem VW aus entgegengesetzter Richtung. Dieser hatte die Absicht nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er die vorfahrtsberechtigten Toyota und stieß mit diesem zusammen. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt 4.000,- Euro beziffert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell