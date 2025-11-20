Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddieb auf Flucht gestellt - zweiter Täter entkommt unerkannt

Jena (ots)

Kurz nach fünf Uhr teilte eine Zeugin am Donnerstag ein lautes Knallgeräusch in der Fritz-Ritter-Straße mit. Kurz darauf seien zwei dunkel gekleidete Personen mit einem Fahrrad aus dem Objekt gekommen. Die alarmierten beamten trafen zeitnah am Ereignisort ein und stellten im Nahbereich einen 50-Jährigen fest - samt Fahrrad und verschiedensten Werkzeugen. Da die Spuren am Tatort, ein Kellerverschlag, zum Werkzeug passten und das Fahrrad zuvor im Keller stand und durch die zwei Langfinger entwendet wurde, erfolgte die vorläufige Festnahme des Mannes sowie die Beschlagnahme der Gegenstände. Obendrauf konnte bei dem Täter noch ein Einhandmesser aufgefunden werden, was einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellte. Dem zweiten Täter konnte man im Rahmen der Fahndung nicht habhaft werden. Auch ist etwaig weiteres Beutegut derzeit noch unklar. Augenscheinlich hatten die Zwei jedoch mehrere Gegenstände für den widerrechtlichen Abtransport bereits bereitgestellt. Die polizeilichen Maßnahmen laufen derzeit noch. Über den Werdegang wird sodann die sachleitende Staatsanwaltschaft entscheiden.

