Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Cityroller gestohlen

Apolda (ots)

Unbekannte sind in ein Mehrfamilienhaus am Topfmarkt in Apolda eingebrochen. Aus dem Hausflur wurde ein Cityroller "Fanroller FC Bayern" im Wert von 90,00 Euro gestohlen. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

