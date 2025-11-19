LPI-J: Cityroller gestohlen
Apolda (ots)
Unbekannte sind in ein Mehrfamilienhaus am Topfmarkt in Apolda eingebrochen. Aus dem Hausflur wurde ein Cityroller "Fanroller FC Bayern" im Wert von 90,00 Euro gestohlen. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).
