Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Gemüsediebe entwenden Kohlköpfe (19.10.2025)

Reichenau (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag haben Unbekannte an der Riedstraße Gemüse entwendet. Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr erwischte eine Zeugin mehrere Personen - einen Mann und fünf Frauen -, die auf einem frei zugänglichen Gemüsefeld gegenüber der Hausnummer 15 insgesamt rund 20 Kohlköpfe entwendeten. Nachdem die Zeugin durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Diebe samt bereits "geernteter" Beute mit einem kleinen weißen Auto.

Sachdienliche Hinweise zu den Gemüsedieben nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.

