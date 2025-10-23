Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Hegau-Bodensee-Klinikum - blauen Mercedes der V-Klasse angefahren und geflüchtet (22.10.2025)

Singen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Hegau-Bodensee-Klinikums am Mittwochvormittag hinterlassen. Im Zeitraum zwischen 08.50 Uhr und 10.30 Uhr streifte der Unbekannte den auf dem linken Behinderten-Parkplatz vor der Radiologie abgestellten blauen Mercedes der V-Klasse und fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell