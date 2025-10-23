Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Schüsse aus Luftdruckgewehr beschädigen Fenster (21.10.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Am Dienstag ist es, gegen 23 Uhr, im Gewerbegebiet an der Schwenninger Straße zu einer Schussabgabe aus einen Luftdruckgewehr gekommen. Ein Unbekannter schoss vom Parkplatz eines Discountmarktes zwei Mal auf einen Vorraum des Gebäudes. Die beiden Luftdruckgeschosse flogen gegen eine Scheibe und blieben darin stecken. Zeitgleich befand sich ein Sicherheitsmitarbeiter in dem Eingangsbereich. Er blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim (07726 / 939480) in Verbindung zu setzten.

