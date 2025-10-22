Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Böhringen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Lebensmittelgeschäft in der Bodenseestraße - Polizei sucht Zeugen (21./22.10.2025)

Radolfzell, Böhringen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in der Bodenseestraße zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft gekommen. Zwischen 23.45 Uhr und 00.45 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum des "A+A-Shop" und entwendeten dort Bargeld und Tabakwaren. Anschließend verließen die beiden Einbrecher das Geschäft wiederum über die Eingangstür.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

