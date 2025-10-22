Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Führungswechsel beim Polizeiposten Gottmadingen - PHK Lutz Hirt ist seit dem 24.09.2025 neuer Leiter

Bild-Infos

Download

Gottmadingen (ots)

Seit 24. September 2025 hat der Polizeiposten Gottmadingen mit PHK Lutz Hirt einen neuen Leiter. Damit folgt er auf PHK Florian Auer, der bereits im Oktober 2024 zum Polizeirevier Singen gewechselt ist und POK Julian Fisel, der die Leitung seitdem kommissarisch übernommen hat.

Lutz Hirt begann seine polizeiliche Laufbahn im März 2002 mit der Ausbildung zum Polizeibeamten in Böblingen. Nach Abschluss seiner Ausbildung wechselte er im August 2004 zur Bereitschaftspolizei in Böblingen, wo er bis August 2005 tätig war. Anschließend folgten Stationen im Streifendienst in Radolfzell und Singen, bevor er von Oktober 2008 bis April 2011 ein Studium an der Hochschule der Polizei absolvierte. Nach seinem Studium kehrte PHK Hirt im April 2011 in den Streifendienst auf sein "Heimatrevier" in Singen zurück, dem er - mit einem mehrmonatigen Zwischenstopp von Januar 2014 bis April 2015 bei der Autobahn-Fahndung in Mühlhausen-Ehingen - bis im März 2024 treu blieb. Im April 2024 entschied er sich für einen Wechsel in den Tagesdienst und kam so zum Polizeiposten Gottmadingen, wo er nun die Leitung übernommen hat.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe, der Postenbereich Gottmadingen liegt mir in gewisser Weise besonders am Herzen, da ich selbst im Postengebiet wohne und somit auch eine besondere Verbindung zum Polizeiposten Gottmadingen habe."

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell