Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Bäckerei in der Gartenstraße - Polizei sucht Zeugen (21./22.10.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Gartenstraße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 05.40 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter über die Haupteingangstür gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Betriebs und entwendete dort eine elektronische Kassenschublade in der sich ein geringer Betrag Bargeld befand. Anschließend flüchtete der Einbrecher wieder über die Eingangstür.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Bäckerei in der Gartenstraße beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren