Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Mercedes Sprinter aufgebrochen und Bargeld entwendet - Polizei sucht Zeugen (20./21.10.2025)

Singen (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ein auf der Widerholdstraße geparktes Fahrzeug aufgebrochen. Zwischen 16 Uhr und 7 Uhr schlugen sie die Scheibe des auf Höhe der Hausnummer 39 abgestellten Mercedes Sprinter einer Montagefirma ein und entwendeten daraus Bargeld.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Revier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Die Polizei weist zudem erneut darauf hin, KEINE Wertsachen im Auto liegenzulassen, auch nicht, wenn es verschlossen ist!

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

