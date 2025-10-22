Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Mercedes Sprinter aufgebrochen und Bargeld entwendet - Polizei sucht Zeugen (20./21.10.2025)

Singen (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ein auf der Widerholdstraße geparktes Fahrzeug aufgebrochen. Zwischen 16 Uhr und 7 Uhr schlugen sie die Scheibe des auf Höhe der Hausnummer 39 abgestellten Mercedes Sprinter einer Montagefirma ein und entwendeten daraus Bargeld.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Revier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Die Polizei weist zudem erneut darauf hin, KEINE Wertsachen im Auto liegenzulassen, auch nicht, wenn es verschlossen ist!

