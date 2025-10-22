Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, L189, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der L189 zwischen Beuren a. d. Aach und Fridingen - Polizei sucht Zeugen (21.10.2025)

Singen, Beuren a.d. Aach, L189 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmittag auf der Landesstraße 189 zwischen Beuren an der Aach und Fridingen ereignet hat. Gegen 12.20 Uhr waren eine 57-Jährige mit einem BMW und ein 77-Jähriger mit einem VW Golf hintereinander von Fridingen in Richtung Beuren unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Kirchstraße geriet ein entgegenkommender Unbekannter mit einem dunkelblauen Mercedes der A-Klasse auf die Gegenfahrbahn, so dass die 57-Jährige stark bremsen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Golffahrer versuchte noch auszuweichen, prallte jedoch trotzdem seitlich in das Heck des BMWs. Der Unbekannte mit der A-Klasse fuhr indes unbeirrt weiter.

Die Höhe des an den beiden beteiligten Autos entstandenen Schadens dürfte bei insgesamt rund 8.000 Euro liegen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07738 97014 beim Polizeiposten Steißlingen zu melden.

