Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Imbiss in der Werner-von-Siemens-Straße (20./21.10.2025)

Singen (ots)

Unbekannte Täter sind in den Abend-/Nachtstunden von Montag auf Dienstag in einen Imbiss in der Werner-von-Siemens-Straße eingebrochen. Zwischen 19.30 Uhr und 08.50 Uhr versuchten sie zunächst einen Zigarettenautomaten an der Örtlichkeit aufzubrechen und verschafften sich anschließend gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des "Sultan Imbiss". Dort erbeuten sie einen geringen Bargeldbetrag.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Werner-von-Siemens-Straße beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der oder des unbekannten Täter(s) geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

