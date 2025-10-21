Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt

Lkr. Rottweil) - Bargeld aus Lieferwagen gestohlen (20.10.2025)

Hardt (ots)

Am Montagmittag haben Unbekannte in der Sulgener Straße mehrere tausend Euro Bargeld aus einem Lieferwagen gestohlen.

Gegen 12:15 Uhr befüllte ein Mitarbeiter einen Zigarettenautomaten und ließ dabei die Seitentür eines Lieferwagens offenstehen. Während er sich kurzzeitig am Kofferraum des Wagens befand, nutzten Unbekannte die Gelegenheit und entwendeten das im Fahrzeug befindliche Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sulgener Straße beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell