Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Esslingen

Lkr. Tuttlingen) - Zwei Autos stoßen auf der Schwenninger Straße zusammen - Straße mehrere Stunden gesperrt (20.10.2025)

Esslingen (ots)

Am Montagabend sind auf der Schwenninger Straße in Esslingen zwei Autos zusammengestoßen.

Gegen 21:45 Uhr war ein 44-jähriger Land-Rover-Fahrer auf der Schwenninger Straße von Tuttlingen in Richtung Talheim unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 33 mit einem entgegenkommenden Opel Crossland eines 48-Jährigen kollidierte. An beiden Autos entstanden starke Beschädigungen und waren nicht mehr fahrbereit.

Der Rettungsdienst untersuchte beide Fahrer, die unverletzt blieben.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr Esslingen an und band die Flüssigkeiten ab. Für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten musste die Schwenninger Straße rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell