POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, A81, Lkr. Konstanz) Unfall auf der A81 zwischen dem AK Hegau und der AS Engen - eine Person verletzt und hoher Sachschaden (20.10.2025)

Mühlhausen-Ehingen, A81, Lkr. Konstanz (ots)

Eine verletzte Person und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagabend auf der Autobahn 81 passiert ist. Ein 39-Jähriger fuhr gegen 22 Uhr mit einem Mitsubishi auf der mittleren Spur in Richtung Stuttgart. Aus bislang unbekannter Ursache übersah er kurz vor dem Parkplatz Klauseneck einen VW Caddy einer 61-Jährigen und prallte in das Heck des vorausfahrenden Wagens. In der Folge überschlug sich der Mitsubishi und kollidierte anschließend mit dem Auflieger eines an der Einfahrt des Parkplatzes abgestellten Sattelzugs und einem Verkehrsschild, ehe das Auto schließlich auf dem Dach liegenblieb. Der VW kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der 39-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen und kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 19.000 Euro. Um den Mitsubishi und den VW kümmerten sich Abschleppdienste.

