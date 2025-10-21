Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Lkr. SBK) - Unfallflucht am Falkenring, Polizei sucht Zeugen

Villingen / Lkr. SBK (ots)

In der Zeit von Samstag (17.10.25, 14:00 Uhr) bis Montag (20.10.25, 08:10 Uhr) hat sich in Villingen auf Höhe Falkenring 4 eine Verkehrsunfallflucht mit einem Schaden von rund 2.000 Euro ereignet. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten braunen 3er BMW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Villingen unter 07721 601-470 entgegen

