Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter belästigt und begrapscht 16-Jährige - Polizei sucht Zeugen (17.10.2025)

Radolfzell (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitagmorgen in der Bollstetterstraße ereignet hat. Gegen 07.30 Uhr war ein 16-jähriges Mädchen auf der Bollstetterstraße in Richtung Ratoldusschule untewegs. An der Kreuzung zur Zangererstraße kam plötzlich ein unbekannter Mann auf sie zu, drückte sie gegen eine Hauswand und begrapschte die Jugendliche. Nachdem es der 16-Jährigen schließlich gelang den Fremden wegzudrücken, flüchtete sie.

Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 60 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, schlank, leicht gekrümmter Gang, hellen, sonnengebräunten Teint. Zudem hatte er wenige, kurze, graue Haare, schlaff hängende Backen und große, hängende Ohrläppchen. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer dunklen, dreckigen Jogginghose. Der außerdem stark nach Alkohol riechende Mann machte insgesamt einen ungepflegten Eindruck.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell