Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Denns Parkplatz - blauen Skoda angefahren und geflüchtet (20.10.2025)

Radolfzell (ots)

Am Montagmorgen, zwischen 09.10 Uhr und 09.30 Uhr hat ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz des Biomarkt Denns in der Hegaustraße abgestellten blauen Skoda beschädigt und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unbekannten nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

