Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) 13.000 Euro Schaden nach Unfall (18.10.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Auf der Kreuzung Kepler- und Siederstraße ist es am Samstag, um 11:30 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 27-jähriger Ford-Fahrer missachtete beim Linksabbiegen von der Kepler- auf die Siederstraße die Vorfahrt einer 53-Jährigen in einem VW. Diese kam ihm entgegen. Auf der Kreuzung folgte ein Zusammenstoß, der einen Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro verursachte. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test bestätigte den Verdacht und so schloss sich eine Führerscheinbeschlagnahme und Blutentnahme an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell