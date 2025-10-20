PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Diebstahl an Baustelle (18.10.2025 - 20.10.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 12:30 Uhr, bis Montag, 07:30 Uhr, haben Diebe einen Stampfer samt Rüttelplatte entwendet. Von der Baustelle an der Straße "Am Schloßbühl" im Ortsteil Mühlhausen nahmen sie die Geräte mit. Zum Abtransport müssen die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Der Wert des Gestohlenen wird auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt. Zeugen können sich mit Hinweisen, unter der Nummer 07720 / 85000, an das Polizeirevier Schwenningen wenden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz

