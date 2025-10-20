Polizeipräsidium Konstanz

Schwarzwald Baar Kreis) Diebstahl an Baustelle (18.10.2025 - 20.10.2025)

Im Zeitraum von Samstag, 12:30 Uhr, bis Montag, 07:30 Uhr, haben Diebe einen Stampfer samt Rüttelplatte entwendet. Von der Baustelle an der Straße "Am Schloßbühl" im Ortsteil Mühlhausen nahmen sie die Geräte mit. Zum Abtransport müssen die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Der Wert des Gestohlenen wird auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt. Zeugen können sich mit Hinweisen, unter der Nummer 07720 / 85000, an das Polizeirevier Schwenningen wenden.

