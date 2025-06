POL-EL: Kluse - Kupferfallrohre gestohlen

Haren (ots) - Am 14.06.2025 in der Zeit von 14:15 - 16:45 Uhr wurde die rechte Schranke auf der Straße Dankern in 49733 Haren durch eine bislang unbekannte Täterschaft herausgebrochen und am Straßenrand abgelegt. Die Schranke diente der Sperrung des Pkw-Verkehrs aus westlicher Richtung zum Dankern See. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Haren (05932-72100) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

