Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Milch löst Einsatz aus

Zu einer Verunreinigung des Strütbachs kam es am Montag in Reichenbach.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete gegen 13.00 Uhr, dass das Wasser im Strütbach in Reichenbach weiß ist. Der Polizeiposten in Donzdorf fuhr zum Bach und konnte ebenfalls eine weiße Verfärbung des Wassers feststellen. Die Abteilung für Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm kam ebenfalls vor Ort. Erste Ermittlungen ergaben, dass Milch bei einem umliegenden Landwirt in einen Schacht gelaufen ist und das Wasser weiß färbte. Weitere Ermittlungen wie es zum Vorfall kam, dauern an.

++++ 0964997

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell