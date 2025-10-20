Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) - Radfahrerin bei Unfall in der Schiltachstraße schwer verletzt (18.10.2025)

Schramberg (ots)

Am Samstagvormittag ist in der Schiltachstraße eine 44-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Gegen 10:45 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit einem BMW 3er in Richtung Stadtmitte und wollte auf Höhe des dortigen Lidl-Markts abbiegen. Dabei übersah er die entgegenkommende Radfahrerin, die die Kreuzung geradeaus passieren wollte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An Auto und Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

