Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) - Unbekannter verursacht Schaden an geparktem Auto und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (17.10.2025)

Aldingen (ots)

Zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr hat ein Unbekannter im Lilienweg einen geparkten silbernen MG EHS beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Zeugen, die am Freitagnachmittag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Lilienwegs gemacht haben oder Hinweise auf ein beschädigtes Auto geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell