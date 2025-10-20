Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Egesheim

Lkr. Tuttlingen) - Unbekannter fährt Treppenaufgang an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (18.10.2025)

Egesheim (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag hat ein Unbekannter in der Hauptstraße den Treppenaufgang eines Wohnhauses auf Höhe der Hausnummer 32 beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der Fahrer stieß vermutlich mit einem Auto gegen den aus Granit gefertigten Treppenaufgang, wodurch ein größeres Stück abbrach.

Zeugen, die in der Nacht auf Samstag oder am Samstagmorgen verdächtige Beobachtungen in der Hauptstraße gemacht haben oder Hinweise auf ein beschädigtes Auto geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell