PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Egesheim
Lkr. Tuttlingen) - Unbekannter fährt Treppenaufgang an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (18.10.2025)

Egesheim (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag hat ein Unbekannter in der Hauptstraße den Treppenaufgang eines Wohnhauses auf Höhe der Hausnummer 32 beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der Fahrer stieß vermutlich mit einem Auto gegen den aus Granit gefertigten Treppenaufgang, wodurch ein größeres Stück abbrach.

Zeugen, die in der Nacht auf Samstag oder am Samstagmorgen verdächtige Beobachtungen in der Hauptstraße gemacht haben oder Hinweise auf ein beschädigtes Auto geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren