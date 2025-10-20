Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Raub beim Bahnhof (19.10.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Sonntag hat sich gegen 22:45 Uhr auf dem Parkplatz des Bahnhofs ein Raubdelikt ereignet. Drei junge Männer stiegen aus einem schwarzen Fiat aus und gingen auf einen 32-Jährigen zu. Einer der Männer hielt einen Hammer in bedrohlicher Weise und forderte den Leittragenden auf, seinen Rucksack auszuhändigen. Die Drei bemächtigten sich des schwarzen Nike-Rucksacks, stiegen wieder in das Auto und fuhren davon. Die Täter sollen etwa 16 Jahre alt sein. Das Raubgut hat einen niedrigen dreistelligen Wert. Die Kriminalpolizei in Villingen bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, oder Täter geben können, sich unter der Nummer 07721 / 6010, zu melden.

