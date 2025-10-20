Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald Baar Kreis) Drei gegen Einen (18.10.2025)

Bräunlingen (ots)

Auf dem Nachhauseweg der Kilbig in Bräunlingen haben drei junge Männer einen 19-Jährigen geschlagen. Um 20:10 Uhr passten die Drei ihn und eine 16-Jährige auf der Hüfinger Straße ab. Während Zwei den jungen Mann festhielten, schlug ihm Einer der Gruppe mehrfach ins Gesicht. Dadurch erlitt der mehrere Verletzungen. Im Anschluss flüchtete die Personengruppe unerkannt. Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Zwischen 18 und 20 Jahre alt. Bekleidet mit einem weißen Pullover, dunkler Jeans und schwarzer Umhängetasche. Das Polizeirevier Donaueschingen bittet und der Nummer 0771 / 837830 um Hinweise.

