Bräunlingen (ots) - Auf dem Nachhauseweg der Kilbig in Bräunlingen haben drei junge Männer einen 19-Jährigen geschlagen. Um 20:10 Uhr passten die Drei ihn und eine 16-Jährige auf der Hüfinger Straße ab. Während Zwei den jungen Mann festhielten, schlug ihm Einer der Gruppe mehrfach ins Gesicht. Dadurch erlitt der mehrere Verletzungen. Im Anschluss flüchtete die ...

