POL-KN: Blumberg, K 5747
Schwarzwald Baar Kreis) Holz gerät in Brand (17.10.2025)
Blumberg - K 5747 (ots)
An einem Feldweg an der Kreisstraße 5747 zwischen Achdorf und Blumberg hat am Freitag, gegen 19:30 Uhr, ein Holzpolter gebrannt. Die etwa 26 Festmeter Holz gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Eine Gefahr für angrenzende Wälder bestand nicht. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Donaueschingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, unter der Nummer 0771 / 837830, um Hinweise.
