Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen
Lkr. Tuttlingen) - Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin - Frau schwer verletzt (08.10.2025)

Spaichingen (ots)

Am 08.10.2025 ist im Stadtpark eine Fußgängerin mit einem Radfahrer zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden.

Gegen 15:15 Uhr war die 70-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann zu Fuß im Park unterwegs, als ein unbekannter Radfahrer von hinten herannahte und mit der Frau zusammenstieß. Die Seniorin stürzte und verletzte sich schwer. Der Radfahrer blieb unverletzt, entfernte sich jedoch anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der Radfahrer wird als etwa 15 bis 20 Jahre alt, dunkelhäutig mit schwarzen Haaren beschrieben. Er war mit einem kleinen schwarzen Fahrrad, vermutlich einem BMX, unterwegs.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

