Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen
Lkr. Tuttlingen) - Motorradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt (19.10.2025)

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Bundesstraße 14 bei Emmingen-Liptingen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen.

Gegen 14:10 Uhr bog ein 56-jähriger Motorradfahrer von der Landesstraße 440 nach links auf die Bundesstraße 14 in Richtung Tuttlingen ab und übersah dabei einen bevorrechtigten BMW. Der Motorradfahrer erlitt beim Frontalzusammenstoß im Einmündungsbereich schwere Verletzungen und kam nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Der 28-jährige Autofahrer und seine 26 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro. Die Bundesstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 18:30 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

