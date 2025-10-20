PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf
Lkr. Rottweil) - Zwei Autos kollidieren an Einmündung - beide Wagen nicht mehr fahrbereit (18.10.2025)

Villingendorf (ots)

Am Samstagnachmittag sind im Einmündungsbereich in der Oberndorfer Straße zwei Autos zusammengestoßen.

Gegen 17:00 Uhr war eine 76-jährige Opel-Fahrerin auf der Straße "Lindenrain" unterwegs und wollte nach links in die Oberndorfer Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 70-jährige VW-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, woraufhin der Opel auf den gegenüberliegenden Gehweg geriet und in die Friedhofshecke prallte.

Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Die Autos waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 13.000 Euro geschätzt, an der Friedhofshecke entstand zusätzlicher Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

