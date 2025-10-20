Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) - Streit unter Nachbarn eskaliert - Pfefferspray eingesetzt (18.10.2025)

Schramberg (ots)

Am Samstagabend ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Auf dem Heideckle" zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn gekommen.

Gegen 18:45 Uhr klopfte eine 34-jährige Frau wegen vorangegangenen Lärms an die Wohnungstür ihres 52-jährigen Nachbarn. Dabei ging die Glaseinfassung der Tür zu Bruch. Im weiteren Verlauf sprühte der Mann durch die beschädigte Scheibe Pfefferspray in Richtung der Frau. Diese erlitt Reizungen im Gesichtsbereich und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell