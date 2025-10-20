POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Hecke in Brand gesteckt (18.10.2025)
VS-Schwenningen (ots)
An der Espanstraße hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Hecke in Brand gesteckt. Gegen 0:30 Uhr brannte die Hecke bis auf den Stamm herunter. Die Gefahr des Übergreifens der Flammen bestand zu keinem Zeitpunkt. Der Schaden an der Hecke wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Nun bittet das Polizeirevier Schwenningen um Hinweise zur Tat, die unter der Nummer 07720 / 85000 gemeldet werden können.
