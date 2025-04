Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach mehreren versuchten und vollendeten Einbruchdiebstählen in den Kreisen Stormarn und Ostholstein

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

02.April 2025 | Kreis Stormarn | 26.03.2025 - Bad Oldesloe / Reinfeld

Im Rahmen der Fahndung und Ermittlungen gelang es Zivilkräften der Polizei bereits am Mittwoch (26.03.2025) zwei Tatverdächtige vorläufig festzunehmen, nachdem es seit Januar 2025 im Stadtgebiet von Bad Oldesloe und Reinfeld sowie zuletzt im Kreis Ostholstein (in Malente, in Ratekau und in Seeretz) zu mehreren versuchten und vollendeten Einbruchsdiebstählen gekommen ist.

So sollen sie am 09.12.2024 in der Feldstraße in Reinfeld, in eine Lagerhalle eingebrochen sein. Das dort erbeuteten Diebesgut hatte einem Wert von über 30.000 Euro.

Auch bei dem versuchter Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Paul-von-Schoenaich-Straße sollen sie tatbeteiligt gewesen sein. Dort wurde versucht über die Schaufensterscheibe in das Objekt einzudringen, was misslang. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5978615

Bereits einen Tag später (25.02.2025) sollen sie dann in das Reformhaus in der Bad Oldesloer Innenstadt eingedrungen sein. Hier sollen sie einen geringen vierstelligen Bargeldbetrag erbeutet haben.

Die Tatverdächtigen werden zudem verdächtigt, in der Louise-Zietz-Straße in Bad Oldesloe in der Nacht vom 12.03.2025 auf den 13.03.2025 in eine Wohnung eingedrungen zu sein. Dort sollen sie jedoch von der Bewohnerin überrascht worden und ohne Beute geflüchtet sein. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5992171

Anschließend sollen die beiden 39 und 46 Jahre alten Männer mehrere Tatorte im Kreis Ostholstein aufgesucht haben. So werden sie verdächtigt, in der Nacht vom 13.03.2025 auf den 14.03.2025 in eine Bäckerei in Malente eingedrungen zu sein. Auch dort soll Bargeld in einem geringen vierstelligen Betrag erbeutet worden sein.

Am 26.03.2025 sollen die Tatverdächtigen zunächst in eine Bäckerei in der Ratekauer Hauptstraße eingedrungen sein. Beute machten sie hier keine. Unmittelbar danach sollen sie sich an einem Fenster einer Apotheke in der Schwartauer Straße in Seeretz zu schaffen gemacht haben. Die Tatverdächtigen wurden dort auf frischer Tat von den eingesetzten Zivilkräften vorläufig festgenommen.

Ob den beiden Männern aus Ratzeburg und Bad Oldesloe weitere Einbruchstaten zugeordnet werden können, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Oldesloe. Die beiden Tatverdächtigen wurde am Donnerstag (27.03.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle gegen die Beschuldigten erlassen hat.

