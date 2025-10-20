Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Gebäude der Kirchengemeinde (14.10.2025 - 18.10.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum des vergangenen Dienstags, 19 Uhr, bis zum Samstag, 10 Uhr, haben Diebe eine Kirchengemeinde an der Staufenstraße bestohlen. Ein unbekannter Täter stieg über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude ein und entwendete Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich. Anschließend verließ er das Objekt wieder. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, unter der Nummer 07720 / 85000, zu melden.

