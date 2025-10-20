Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Versucher Einbruch (19.10.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Am führen Sonntag haben Einbrecher versucht sich gewaltsam Zutritt in einen Discounter an der Schwenninger Straße zu verschaffen. Zwischen 6 Uhr und 7 Uhr, demolierten die Täter die Eingangstüren und versuchten sie aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht und sie zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Jedoch verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Zeugen können sich mit Hinweisen an den Polizeiposten Bad Dürrheim wenden (07726 / 939480).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell