PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Schwerpunktkontrollen in Witten: Polizei zieht Transporter mit 44 Mängeln aus dem Verkehr

Witten (ots)

"Der Scheibenwischer funktioniert nicht mehr? Kein Problem, dann verbaut man einfach einen Kippschalter am Armaturenbrett, mit dem man den Wischer betätigen kann" - dachte sich wohl der Halter eines Kleintransporters, den Einsatzkräfte der Polizei in Witten kontrollierten.

Das Problem: Abgesehen davon, dass der Wischer durch diese Eigenkonstruktion nur noch auf schnellster Stufe lief, blieb er beim Ausschalten mitten auf der Windschutzscheibe stehen. So ein Eingriff in die Elektronik führt zudem zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Und nicht nur das: Weiterhin hatte der Kleintransporter abgefahrene Reifen, defekte Leuchten, mehrere blinkende Kontrollleuchten, Ölverlust und vieles mehr - insgesamt 44 Mängel stellte ein unabhängiger Sachverständige bei der anschließenden Vorführung fest.

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei am Montag, 29. September, in Witten den Verkehr und ahndeten zahlreiche Verstöße - von Geschwindigkeitsüberschreitungen über das Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel bis hin zum Verstoß gegen die Sicherungspflicht von Kindern. Vier Fahrzeugführer waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Auch zukünftig wird die Direktion Verkehr regelmäßige Schwerpunkteinsätze in Witten, Bochum und Herne durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 11:53

    POL-BO: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss: Radfahrer (59) leicht verletzt

    Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Wattenscheid hat sich am Montag, 29. September, ein 59-jähriger Herner in den frühen Abendstunden leicht verletzt. Der Herner befuhr gegen 19.10 Uhr mit seinem Fahrrad die Westenfelder Straße in Richtung Höntrop. Kurz nach der Einmündung Wibbelstraße verlor er die Kontrolle über sein Rad und kam zu Fall. Hierbei ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 11:18

    POL-BO: Einbruch in Montagehalle: Maschinen und Werkzeuge gestohlen

    Herne (ots) - Am Montag, 29. September, wurde der Polizei ein Einbruchsdiebstahl in eine Montagehalle in Herne gemeldet. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag, 27. September, (12 Uhr) bis Montag, 29. September, (5.30 Uhr) auf einem Firmengelände an der Heerstraße 9. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich Zugang zum Innenraum der dortigen Halle und ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 11:11

    POL-BO: Verkehrsunfall mit Streifenwagen in Wattenscheid

    Bochum (ots) - Am Montag, 29. September, wurden gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens der Polizei Bochum drei Personen leicht verletzt. Ein 48-jähriger Bochumer befuhr mit seinem Auto die Bochumer Straße in Richtung Wattenscheid. Zeitgleich befuhr ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht im Rahmen eines Einsatzes ebenfalls die Bochumer Straße in Richtung Wattenscheid. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren