Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Aufmerksame Zeugin verhindert Fahrraddiebstahl

Delmenhorst (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Montag, 25. November 2024, einen Fahrraddiebstahl in Delmenhorst verhindert.

Die Frau befand sich gegen 11:30 Uhr am Bahnhof in Heidkrug und beobachtete einen Mann, der sich am dortigen Fahrradstand an abgestellten Rädern zu schaffen machte. Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde, ließ er von dem möglicherweise angedachten Diebstahl ab. Aufgrund der genauen Personenbeschreibung traf die Polizei den 39-jährigen Mann aus Bremen noch im Nahbereich an.

Er führte ein Damenrad mit sich, über dessen Herkunft er unglaubwürdige Angaben machte. Weiterhin fanden sich in seinem Rucksack Lebensmittel im Wert von ca. 100 Euro, bei denen es sich möglicherweise um Diebesgut aus einem nahen Discounter gehandelt haben könnte. Gegen den Mann wird wegen versuchten und vollendeten Diebstahls ermittelt. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

