Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Auseinandersetzung auf der Austraße (18.10.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Ausstraße hat sich am Samstagabend eine gefährliche Körperverletzung ereignet. Um 19:30 Uhr suchte eine Gruppe Jugendlicher Streit mit einem 27-Jährigen. Die Auseinandersetzung mündete in eine Schlägerei in deren Verlauf man dem jungen Mann ins Gesicht schlug. Dieser zog sich leichte Verletzungen zu. Anschließend flüchtete die Personengruppe in eine unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen in Verbindung zu setzten (07720 / 85000).

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

