POL-KN: (Schwenningen

Lkr. SBK) - Unfallflucht in der Erzbergerstraße, Polizei sucht Zeugen

Schwenningen / Lkr. SBK (ots)

Am Montag (20.10.25) hat sich in Schwenningen auf dem Parkplatz der Hochschulen eine Verkehrsunfallflucht mit einem Schaden von rund 2.000 Euro ereignet. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug in der Zeit von 16:30 bis 19:50 Uhr einen geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwenningen unter 07720 8500-0 entgegen.

