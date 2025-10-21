Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Radweg zwischen Litzelstetten und der Insel Mainau - 62-Jährige verletzt (16.10.2025)

Konstanz (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag ist es auf dem Radweg zwischen Litzelstetten und der Insel Mainau zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin verletzt worden ist. Gegen 9 Uhr war eine 62-Jährige auf dem Radweg "Am Rinzler" von Litzelstetten kommend in Richtung Mainau unterwegs. Als die Frau zwei vor ihr nebeneinander fahrende unbekannte Radler überholte, lenkte der links Fahrende plötzlich in ihre Richtung und stieß mit der 62-Jährigen zusammen, die daraufhin zu Fall kam und sich verletzte. Der unbekannte Radfahrer verweigerte die Angabe seiner Personalien und fuhr schließlich davon.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 94299-3 beim Polizeiposten KN-Wollmatingen zu melden.

