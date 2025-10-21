Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B314, Lkr. Konstanz) Autofahrer geraten aneinander - Unbekannter schlägt 67-Jährigen - Polizei sucht Zeugen (20.10.2025)

Singen, Twiefeld, B314 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagmittag auf der Bundesstraße 314 zwischen Singen und Hilzingen ereignet hat. Gegen 12.30 Uhr war ein 67-jähriger Skodafahrer von Singen in Richtung Hilzingen unterwegs. Noch vor dem Kreisverkehr Twiefeld überholte ihn ein weißer Mercedes und schnitt ihn beim Wiedereinscheren, woraufhin der 67-Jährige hupte. In der Folge bremste der Mercedesfahrer den Skoda kurz vor dem Kreisel Twiefeld schließlich bis zum Stillstand aus, stieg aus seinem Wagen und schlug dem 67-Jährigen nach einem kurzen Streitgespräch mit der Faust ins Gesicht. Anschließend fuhr der Aggressor auf die Autobahn 81 und in Richtung Stuttgart davon.

Zeugen des Vorfalls und insbesondere die Verkehrsteilnehmer hinter dem Skoda die der Mercedesfahrer ebenfalls ausbremste, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

