Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen

Lkr. Tuttlingen) - Linienbus und BMW kollidieren im Kreuzungsbereich (20.10.2025)

Frittlingen (ots)

Am Montagabend sind ein Linienbus und ein BMW an der Kreuzung Lehrstraße / Kapellenstraße zusammengestoßen.

Gegen 20:30 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit einem Linienbus auf der Lehrstraße in Richtung Hauptstraße, während ein 19-jähriger BMW-Fahrer aus der Kapellenstraße kam. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Front des BMW gegen die rechte Seite des Busses prallte.

Im Bus befanden sich zwei Fahrgäste sowie der Fahrer - alle blieben unverletzt. Auch die Insassen des BMW blieben nach ersten Erkenntnissen ohne Verletzungen.

Am Bus entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro, am BMW wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell