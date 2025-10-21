Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Hausen

Lkr. Rottweil) - 17-Jähriger prallt mit Zweirad gegen Baum (20.10.2025)

Rottweil-Hausen (ots)

Am Montagnachmittag ist ein 17-Jähriger mit seinem Motorroller auf der Rotensteiner Straße verunglückt.

Gegen 16:30 Uhr fuhr der Jugendliche aus Richtung Bühlingen in Richtung Hausen, als ein 57-jähriger Autofahrer auf Höhe des Wanderparkplatzes "Hausen-Kugelwald" rückwärts aus einer Parklücke setzte. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der 17-Jährige scharf nach links und verlor die Kontrolle über das Zweirad. Der Motorroller schleuderte nach rechts und prallte frontal gegen einen Baum.

Der Fahrer erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem Zweirad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell