POL-KN: (Deißlingen
Lkr. Rottweil) - Streit nach riskantem Überholmanöver eskaliert - 64-Jähriger schlägt mit Billardqueue zu (20.10.2025)
Deißlingen (ots)
Am Montagabend ist es in der Schwenninger Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung nach einem Überholmanöver gekommen.
Gegen 20:45 Uhr überholte ein 37-jähriger Sprinter-Fahrer eine vorausfahrende Mercedes A-Klasse. Deren Fahrer betätigte daraufhin mehrfach die Lichthupe und fuhr dicht auf. Kurz darauf hielt der 37-Jährige an und stieg aus. Während er zunächst das Gespräch mit dem Fahrer suchte, verließ der 64-jährige Beifahrer den Mercedes und versuchte mit einem Billardqueue auf den Sprinter-Fahrer einzuschlagen. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der 37-Jährige den Angriff abwehren konnte.
Der Sprinter-Fahrer blieb unverletzt, der 64-Jährige zog sich eine leichte Verletzung zu. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
