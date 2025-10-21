Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) - Betrunkener stößt gegen Apothekenscheibe - in Gewahrsam genommen (20.10.2025)

Schramberg (ots)

Am Montagnachmittag hat die Polizei in der Hauptstraße einen stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam genommen.

Gegen 17:30 Uhr stürzte ein 48-Jähriger gegen eine Glasscheibe einer Apotheke beschädigte diese dadurch. Als die Polizeibeamten eintrafen, war der Mann so stark alkoholisiert, dass er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille.

Da der Mann weder Angehörige noch eine erreichbare Betreuungsperson hatte und nicht in der Lage war, sich selbst zu versorgen, nahmen ihn die Beamten zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell