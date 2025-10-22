PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, L221) Auffahrunfall am Kreisverkehr Litzelstetten - Motorradfahrerin verletzt (21.10.2025)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 221 zwischen Wollmatingen und Litzelstetten ist am Dienstagmorgen eine Motorradfahrerin verletzt worden. Eine 19-Jährige war mit einer Yamaha hinter einem Seat einer 64-Jährigen in Richtung Litzelstetten unterwegs. Kurz Kreisverkehr kurz vor dem Ortseingang bremste die Autofahrerin verkehrsbedingt, was die die Bikerin zu spät erkannt und daraufhin in das Heck des Seats prallte. Infolge der Kollision erlitt die 19-Jährige Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Den an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren