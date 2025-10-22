Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, L221) Auffahrunfall am Kreisverkehr Litzelstetten - Motorradfahrerin verletzt (21.10.2025)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 221 zwischen Wollmatingen und Litzelstetten ist am Dienstagmorgen eine Motorradfahrerin verletzt worden. Eine 19-Jährige war mit einer Yamaha hinter einem Seat einer 64-Jährigen in Richtung Litzelstetten unterwegs. Kurz Kreisverkehr kurz vor dem Ortseingang bremste die Autofahrerin verkehrsbedingt, was die die Bikerin zu spät erkannt und daraufhin in das Heck des Seats prallte. Infolge der Kollision erlitt die 19-Jährige Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Den an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

