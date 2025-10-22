POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Radolfzeller Straße - zwei leicht verletzte Personen (21.10.2025)
Konstanz (ots)
Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagnachmittag auf der Radolfzeller Straße passiert ist. Ein 68-Jähriger fuhr mit einem BMX aus einer Parkbucht auf die Fahrbahn und übersah dabei den von hinten kommenden Smart einer 58-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes erlitten sowohl der 68-Jährige als auch die 58-Jährige Verletzungen und mussten anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Um die nicht demolierten Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst.
