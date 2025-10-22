PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Radolfzeller Straße - zwei leicht verletzte Personen (21.10.2025)

Konstanz (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagnachmittag auf der Radolfzeller Straße passiert ist. Ein 68-Jähriger fuhr mit einem BMX aus einer Parkbucht auf die Fahrbahn und übersah dabei den von hinten kommenden Smart einer 58-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes erlitten sowohl der 68-Jährige als auch die 58-Jährige Verletzungen und mussten anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Um die nicht demolierten Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren