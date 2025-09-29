PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250929-2: Randalierer greifen zwei Männer an - Krankenhaus

Wesseling (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei jungen Männern im Alter von 20 Jahren, die in der Nacht zu Samstag (27. September) in Wesseling zwei Männer (20, 40) zum Teil schwer verletzt haben. Während einer etwa 185 Zentimeter groß und mit schwarzer Jacke, weißem T-Shirt und blauer Jeans bekleidet gewesen sein soll, sollen die andere beiden etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Ein weiterer Täter habe eine blaue Jacke mit Kapuze und eine blaue Jeans und der dritte Unbekannte habe einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 2.30 Uhr sollen die beiden Geschädigten in der Fußgängerzone der Flach-Fengler-Straße erheblichen Lärm wahrgenommen haben. Auf der Straße vor dem Haus hätten sie die drei Tatverdächtigen bemerkt, die eine Metallrampe mehrfach auf den Boden hätten fallen lassen. Auf die Bitte, dies zu unterlassen, habe das Trio die beiden Männer direkt angegriffen. Sie sollen mehrfach auf beide eingeschlagen und gegen die Köpfe getreten haben. Anschließend seien die Angreifer in Richtung Konrad-Adenauer-Straße geflüchtet. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 12:04

    POL-REK: 250929-1: Autofahrer nach Kollision mit Baum schwer verletzt

    Frechen (ots) - Beifahrer erlitt leichte Verletzungen Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (28. September) in Frechen-Bachem sind ein Autofahrer (30) schwer und sein Beifahrer leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand seien der 30-Jährige und sein Beifahrer gegen 22.30 Uhr in einem VW auf der Landesstraße (L) 183 in ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 08:06

    POL-REK: 250928-1 Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Brühl (ots) - Am Sonntag, den 28.09.2025, kam es gegen 02.09 Uhr auf der Kölnstraße in Brühl zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 43- jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer befuhr die Brühler Landstraße aus Köln kommend in Fahrtrichtung Kölnstraße. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr in die Leitplanke. Dabei stürzte er und ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 13:01

    POL-REK: 250926-1: Jugendliche bei Dooring-Unfall leicht verletzt

    Pulheim (ots) - Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag (25. September) in Pulheim ist eine Radfahrerin (15) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand habe der Fahrer (53) eines VW sein Auto gegen 9 Uhr in einer Parktasche auf der Venloer Straße in Höhe der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren