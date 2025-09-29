Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250929-2: Randalierer greifen zwei Männer an - Krankenhaus

Wesseling (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei jungen Männern im Alter von 20 Jahren, die in der Nacht zu Samstag (27. September) in Wesseling zwei Männer (20, 40) zum Teil schwer verletzt haben. Während einer etwa 185 Zentimeter groß und mit schwarzer Jacke, weißem T-Shirt und blauer Jeans bekleidet gewesen sein soll, sollen die andere beiden etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Ein weiterer Täter habe eine blaue Jacke mit Kapuze und eine blaue Jeans und der dritte Unbekannte habe einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 2.30 Uhr sollen die beiden Geschädigten in der Fußgängerzone der Flach-Fengler-Straße erheblichen Lärm wahrgenommen haben. Auf der Straße vor dem Haus hätten sie die drei Tatverdächtigen bemerkt, die eine Metallrampe mehrfach auf den Boden hätten fallen lassen. Auf die Bitte, dies zu unterlassen, habe das Trio die beiden Männer direkt angegriffen. Sie sollen mehrfach auf beide eingeschlagen und gegen die Köpfe getreten haben. Anschließend seien die Angreifer in Richtung Konrad-Adenauer-Straße geflüchtet. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell